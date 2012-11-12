1. Убрать 1 лишний баннер. 2. Добавить во все категории ещё 1 подкатегорию, а действующие задублировать, разграничив на те, что есть“ в наличае в Москве» и те, что по предзаказу («предзаказ, скидки до 70%"), ...
Верстка, насадка дизайна под OpenCart
Требуется осуществить верстку+насадку двух сходных дизаинов под CMS OPENCART, а так же установление всех необходимых модулей. Назовите вашу цену.
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