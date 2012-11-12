Верстка, насадка дизайна под OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен8 заявок177 просмотров

Требуется осуществить верстку+насадку двух сходных дизаинов под CMS OPENCART, а так же установление всех необходимых модулей. Назовите вашу цену.

Opencart
13 лет назад
pelyhkonst
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$350
12 дней
Все честно и по-деловому. Постоянно на связи. Работой вполне удовлетворен, поэтому начал второй проект вместе с PerfectoWeb.
Спасибо за приятное проведение проекта, за своевременную оплату и коммуникабельность! Рады сотрудничать далее. Perfecto Web рекомендует!

Заявки фрилансеров

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработки магазина на Joomla

    $100

    1. Убрать 1 лишний баннер. 2. Добавить во все категории ещё 1 подкатегорию, а действующие задублировать, разграничив на те, что есть“ в наличае в Москве» и те, что по предзаказу («предзаказ, скидки до 70%"), ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин + MLM

    $1500

    Есть проект jacklinedesolle.com Это - сайт-презентация косметической продукции из Канады. Они работают как и мери-кей или орифлейм по схеме MLM - пирамида дилеров и сабдилеров. Необходим интернет-магазин + ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Натянуть верстку на MODX Revo + Shopkeeper

    Нужно натянуть верстку на MODX Revo + организовать каталог товаров и корзину заказа на Shopkeeper. Каталог товаров должен быть в отдельном контексте. У каждого товара должна быть возможность добавлять характеристики товара через tv param-edit. Для ...

    HTMLMODX
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настройка и обслуживание интернет-магазина

    Хочу создать интернет магазин, нашел большой выбор шаблонов templatemonster.com , выбрал себе понравившийся на prestashop . Ищу спеца, который бы настроил,оптимизировал, раскручивал,создавал банеры. Короче долгосрочное сотрудничество по полному обслуживанию интернет-магазина. Сайт будет работать в Европе.

    PrestaShop
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • 1С-Предприятие для интернет-магазина одежды

    Для интернет магазина белья и одежды, нужна 1С с дописанием существующей чистой конфигурации или возможно приобретение уже готовых конфигураций, ваших наработок. - Магазин работает со своим складом - 10% товара и ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • OpenCart - устранение ошибок и добавление функций

    $50

    задачи: www.estore.tj смотреть вложенные файлы 1. вставка картинки "payments.jpg" 2. сделать языковой выбор как при выборе валюты 3. вставить 3 баннера под слайдом (при кликании открывало бы страницу (с ...

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Программист для 1С-Битрикс

    $5000

    Требуется программист для работы с 1С Битрикс на постоянную работу (постоянный поток проектов) Программинг с уже готовой версткой ТЗ оформлены по ГОСТу :) Требования: Опыт работы с Битрикс не ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать сайт на Битрикс

    Приобретена программа 1С Битрикс "Малый бизнес" и шаблон дизайна. Необходимо создать интернет магазин контрольно-измерительных приборов и связать с 1С 8.2 10.3

    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад