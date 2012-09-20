Требуется осуществить верстку+насадку двух сходных дизаинов под CMS OPENCART, а так же установление всех необходимых модулей. Назовите вашу цену.
Интернет-магазин одежды с нуля
Нужно разработать Интернет-магазин одежды с нуля. Используя CMS + модули + дизайн. Весь сайт только на русском языке. «Тормознутые» супер CMS не предлагать. Предпочтение бесплатным, или недорогим. Основные разделы магазина:
• На первой странице – несколько крупных картинок ведущих в соответствующие разделы сайта. В верхней части выпадающее меню с разделами сайта.
• Разделы одежды (пальто, брюки и т.д.) в виде страниц со списком товаров с фото, коротким описанием и ценами (желательно и со скидками). Сбоку – фильтр (по категориям товара (в виде «дерева»), производителям, размерам и т.д.). Сортировка по цене, популярности и т.д.
• Для каждого из товаров отдельная страница с фото, описанием, ценами, отзывами, возможностью выбора цвета, размера, size chart, кнопкой "купить", "добавить в wishlist" и т.д. Сверху – путь к товару (ссылки вида «Женская одежда / Платье / Фирма / Модель»). Нормальное увеличение фото – нажал, увидел большое фото. Без всяких «линз».
• Вход/Регистрация
• Корзина – записывается в БД с привязкой к логину и сохраняется бессрочно.
• Список желаемого (wish list) – записывается в БД с привязкой к логину и сохраняется бессрочно.
• Помощь – в виде «содержание» и соответствующие страницы помощи.
• Доставка и возврат – текстовая страница с описанием, можно из раздела «Помощи»
• Оплата – текстовая страница с описанием, можно из раздела «Помощи»
• Контакты – текстовая страница с описанием, можно из раздела «Помощи», желательно (но не обязательно) форма обратной связи.
• Блог – желательно (наверное, в виде отдельного модуля).
• О наших партнерах - текстовая страница с описанием.
Дополнительные существенные пожелания, можно рассматривать в индивидуальном порядке:
• Импорт списка товаров, их характеристик, остатков и т.д. из файла Excel. Можно предложить альтернативу, но вручную сотни товаров вбивать и обновлять никто не будет.
• Платежи – через терминал, карточку VISA/MasterCard, наличка, PayPal, WebMoney, желательно Goggle Walett, Приват24, прочее что предложите
• Онлайн чат с клиентом, наверное, лучше отдельным модулем.
• Бек энд не описываю. Но понятно, что нужно слежение за заказами и прочий стандартный функционал CMS.
• Поиск по сайту.
• Соцсети - кнопки "мне нравиться" в facebook, "В контакте" и т.д.
• Если вы можете сделать, чтобы сайт приемлемо смотрелся и на смартфонах, то это будет просто чудо.
• Конечно же SEO.
Идеальный сайт: http://www.clarks.com. Понятно, что не стоит задача сделать его клон. Но нужно максимально приблизиться :)
На данном этапе от Вас ожидаю: стоимость и короткое описание, как Вы планируете реализовать такой сайт. Также можно выслать на e-mail, в личку, или любым удобным Вам способом. С указанием CMS, модулей и что планируете доработать руками. Можно просто в виде комментариев на пункты выше. Из Вашего описания я надеюсь увидеть, что Вы действительно понимаете что и как будете реализовывать, а также, что Ваша цена справедлива. Если Вы не можете 10-15 минут уделить на грамотный ответ мне, то, наверное, нам с вами не по пути.
Да, меня не интересуют холивары на тему, что лучше - Drupal, 1С-Битрикс, Virtue Mart, Magento, Presta Shop, Spree и т.д. и т.п. Меня интересует качественно работающий магазин максимально дешево. Предпочтительно на бесплатной, или недорогой CMS.
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