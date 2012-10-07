nicksniper2

Николай nicksniper2

 
53 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
E-mail: [email protected] Skype: nick_sniper2
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
a-dimyanov
Алишер 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
$50
10 баллов
9 лет назад
Дизайн листовки А5
С Вами приятно работать!
Очень довольны. Быстро разобрался в наших потребностях. Из 3-х макетов мы не могли выбрать - нравились 2 сразу. Цена выше средней - но оно того стоит. Быстро, качественно. Отличительная черта - очень удачно подбирает/сочетает цвета. Очень, очень приятно работать с профессионалом.
Ответный отзыв
Rubik91
29 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Дизайн Интернет-магазина одежды для Magento
Все прошло отлично, быстрая оплата, четкое постановление задачи. Рекомендую!
Очень терпеливо делала все что просили. Из-за наших перемен желаний дизайн занял в несколько раз больше времени чем планировалось - Роберта просто молодец. Учитывала все пожелания, генерировала идеи, довела дело до конца.
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