nicksniper2

Очень довольны. Быстро разобрался в наших потребностях. Из 3-х макетов мы не могли выбрать - нравились 2 сразу. Цена выше средней - но оно того стоит. Быстро, качественно. Отличительная черта - очень удачно подбирает/сочетает цвета. Очень, очень приятно работать с профессионалом.