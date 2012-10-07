nicksniper2

Необходимо разработать дизайн листовки А5 односторонней для размещения рекламы в лифте. Стиль сделать в соответствии с существующим сайтом.
- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно сделать верстку макета под MagentoHTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Приветствую. Есть готовый дизайн в PSD. Необходимо сделать тему для Magento, очень желательно responsive. Подход простой - берется что-то более-менее похожее и "допиливается" до необходимого вида. Нужна кроссбраузерность. Желательно сделать валидацию в разумных пределах. Просьба дать краткое описание ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать дизайн Интернет-магазина одежды (тему) для Magento. Магазин не очень сложный. Просьба указывать ссылку на свое портфолио.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно разработать Интернет-магазин одежды с нуля. Используя CMS + модули + дизайн. Весь сайт только на русском языке. «Тормознутые» супер CMS не предлагать. Предпочтение бесплатным, или недорогим. Основные разделы магазина: • На первой странице – несколько крупных ...Интернет-магазины18 заявокЗакрыт11 лет назад