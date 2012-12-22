Дизайн Интернет-магазина одежды для Magento

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен39 заявок285 просмотров

Нужно сделать дизайн Интернет-магазина одежды (тему) для Magento. Магазин не очень сложный.

Просьба указывать ссылку на свое портфолио.

Magento
13 лет назад
nicksniper2
Николай 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Rubik91
31 год
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$100
5 дней
Очень терпеливо делала все что просили. Из-за наших перемен желаний дизайн занял в несколько раз больше времени чем планировалось - Роберта просто молодец. Учитывала все пожелания, генерировала идеи, довела дело до конца.
Все прошло отлично, быстрая оплата, четкое постановление задачи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Rubik91
31 год
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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