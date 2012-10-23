Дизайн лендингов, промостраниц

Требования к дизайну и содержание задачи:

1. 1-й/основной лендинг

2. страница заказа продукта с формой заказа

3. страница подписки на рассылку

4. страница вопросы/ответы

5. страница контакты

6. 2-й/сокращенный лендинг

Пункты 2-6 вытекают из пункта 1. Т.е. главный акцент – это на основной лендинг, из которого "вытекают" дизайны остальных страниц.

Бюджет от 6000р. за указанный объем работ. Почему от? Потому что ионгда бывают дополнительные страницы, доп требования и доп договоренности с дизайнерами.

Работа сдается в вормате тиф или псд со слоями.

Срок от 2 до 5 дней в зависимости от объема работы и наших с вами договоренностей.

Сумма обговаривается отдельно (от 6000р). Зависит от квалификации, скорости исполнителя и сложности задачи.

Более детальное ТЗ и примеры готовых лендингов выдаются подходящему кандидату.

Я даю в ТЗ:

• Лого в векторе

• Рекомендации по шрифтам и цветам

• Общий концепт/описание лендинга

• Пожелания к оформлению (что надо соблюдать, чего не хотелось бы видеть)

• Общие требования

• Расписанные требования к страницам

• Прммеры

Подробнее про основной лендинг:

Суть основного лендинга: красиво визуально изобразить текст, который высылается в ворде. В нем есть весь текст для лендинга с акцентами на заголовки, фото, важные фишки и т.д.

В лендинге важно: красиво оформить заголовки, сделать акцент на кнопках, вписать нужные картинки тематические. Основной лендинг должен просто стильно преподносить/продавать материал для нашей целевой аудитории. Суть лендинга: чтобы те, кто является нашей ЦА, зайдя на лендинг, поняли, что им нужен этот продукт и захотели его купить!

Господа дизайнеры, нужны именно люди, умеющие и знающие принцип оформления продающих страниц/лендингов.

Спасибо!