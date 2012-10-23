Здравствуйте, Выбираем дизайнера для обновления дизайна сайта ks-perm.ru Условия: С Вас только главная страница в PSD. Мы переводим в RUR на Yandex M, на карточку, ...
Дизайн лендингов, промостраниц
Требования к дизайну и содержание задачи:
1. 1-й/основной лендинг
2. страница заказа продукта с формой заказа
3. страница подписки на рассылку
4. страница вопросы/ответы
5. страница контакты
6. 2-й/сокращенный лендинг
Пункты 2-6 вытекают из пункта 1. Т.е. главный акцент – это на основной лендинг, из которого "вытекают" дизайны остальных страниц.
Бюджет от 6000р. за указанный объем работ. Почему от? Потому что ионгда бывают дополнительные страницы, доп требования и доп договоренности с дизайнерами.
Работа сдается в вормате тиф или псд со слоями.
Срок от 2 до 5 дней в зависимости от объема работы и наших с вами договоренностей.
Сумма обговаривается отдельно (от 6000р). Зависит от квалификации, скорости исполнителя и сложности задачи.
Более детальное ТЗ и примеры готовых лендингов выдаются подходящему кандидату.
Я даю в ТЗ:
• Лого в векторе
• Рекомендации по шрифтам и цветам
• Общий концепт/описание лендинга
• Пожелания к оформлению (что надо соблюдать, чего не хотелось бы видеть)
• Общие требования
• Расписанные требования к страницам
• Прммеры
Подробнее про основной лендинг:
Суть основного лендинга: красиво визуально изобразить текст, который высылается в ворде. В нем есть весь текст для лендинга с акцентами на заголовки, фото, важные фишки и т.д.
В лендинге важно: красиво оформить заголовки, сделать акцент на кнопках, вписать нужные картинки тематические. Основной лендинг должен просто стильно преподносить/продавать материал для нашей целевой аудитории. Суть лендинга: чтобы те, кто является нашей ЦА, зайдя на лендинг, поняли, что им нужен этот продукт и захотели его купить!
Господа дизайнеры, нужны именно люди, умеющие и знающие принцип оформления продающих страниц/лендингов.
Спасибо!
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