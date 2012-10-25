Требуется создание уникального и качественного дизайна первой страницы сайта http://www.beruska-baby.com Сайт детских товаров. Основные требования: 1) сохранить стиль уже существующего ресурса http://beruska.ru 2) нежные тона, никаких ярких, ...
Дизайн сайта для камнераспиловочного завода
Уважаемые, веблансеры!
Мы рады открыть новый конкурс на разработку дизайна сайта.
Тематика сайта: презентационный сайт камнераспиловочного завода.
Цель создания сайта:
1.3.1. Презентация компании как надёжного партнёра по профильной деятельности компании.
1.3.2. Формирование положительного имиджа компании;
1.3.3. Увеличение розничных продаж и информирование посетителей сайта о наличии необходимой продукции (раздел «СТОК»).
В рамках конкурса необходимо отрисовать дизайн главной и двух внутренних страниц сайта.
Подробное ТЗ находится во вложении, а также доступно для скачивания по следующей ссылке:
http://yadi.sk/d/8b_LkvM508bPO
С уважением,
Отдел разработчиков ООО «ЭкоСофт».
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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