Нужно доработать сайт. Поставить новые фото (отправлю), описание (текст весь предоставлю), окна, прописать ключевые слова, новый бэкграунд. если есть ваши предложения по оптимизации -рассмотрю с удовольствием. Сайт находится здесь - http://hawaii-tour.ru/
Дизайн главной страницы сайта детских товаров
Требуется создание уникального и качественного дизайна первой страницы сайта http://www.beruska-baby.com
Сайт детских товаров.
Основные требования:
1) сохранить стиль уже существующего ресурса http://beruska.ru
2) нежные тона, никаких ярких, кричащих красок
3) ненавязчивоее присутствие в дизайне младенцев, детенышей животных и плюшевых медведей - приветствуется, это настроит мамочек на нужный лад.
4) при возникновении у вас творческого порыва переделать все - дерзайте. Основное пожелание в этом случае - сохранить узнаваемость
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ рубрики-иконки:
- Для будущих и молодых мам
- Электроприборы
- Для новорожденных
- Игрушки
- Детские коляски
- Автокресла и автоаксесуары
- Кормление
- Косметика для мамы и малыша
- Для сна
- Слинги и рюкзаки переноски
- Подарки маме и малышу
- акции, скидки
Исполнители, занявшие призовые места должны будут предоставить макет сайта выполненный в виде Adobe Photoshop PSD и (или) Adobe EPS + *.tif-ы графических элементов.
Победители конкурса
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