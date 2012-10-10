Доработка сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок168 просмотров

Нужно доработать сайт.

Поставить новые фото (отправлю), описание (текст весь предоставлю), окна, прописать ключевые слова, новый бэкграунд. если есть ваши предложения по оптимизации -рассмотрю с удовольствием.

Сайт находится здесь - http://hawaii-tour.ru/

13 лет назад
gavaets
Сергей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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