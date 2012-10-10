Всплывающее окно для модуля s-bloks для DLE

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка102 просмотра

Дизайн и верстка всплывающего окна для модуля s-bloks для DLE. На киносайте будет оформлен вывод новостей в виде списка постеров, нужно сделать всплывающее окно в тему дизайна сайта с названием, категорией, описанием, кнопками перехода в новость, типа как на ivi.ru.

DLE
13 лет назад
mishaber
Михаил 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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