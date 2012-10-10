Всплывающее окно для модуля s-bloks для DLE

Дизайн и верстка всплывающего окна для модуля s-bloks для DLE. На киносайте будет оформлен вывод новостей в виде списка постеров, нужно сделать всплывающее окно в тему дизайна сайта с названием, категорией, описанием, кнопками перехода в новость, типа как на ivi.ru.