Разработка дизайна для сайта event-агентства

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт64 заявки290 просмотров

Приветствую!

Необходимо разработать дизайн для сайта event-агентства.

Ожидаемая стилистика для ориентации на корпоративный сегмент.

Подготовлены прототипы основных страниц.

Графические материалы - есть.

Логотип в векторе есть.

ТЗ подготовлено.

Ожидается у специалиста наличие Skype и гарнитуры для возможности оперативного обсуждения проекта.

В случае демонстрации исполнителем качественного результата возможно длительное сотрудничество.

В случае объективной аргументации со стороны исполнителя для достижения лучшего результата бюджет проекта может быть пересмотрен в большую сторону.

13 лет назад
aique
29 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

AntKi
40 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$400
5 дней

Заявки фрилансеров

AntKi
40 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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