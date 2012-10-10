Нужен дизайн сайта купонатора (скидки) для набольшего города. Нужна идея этого сайта. Изюминка. Вещь коротая бы сайту индивидуальность. Просто красивые дизайны купонаторов нас есть.. шаблонное всё.
Нужно переделать 8 стилей для одного WAP-сайта
Переделать надо качественно и профессионально 8 стилей для одного wap сайта. Допускается, если необходима, своя верстка но небольшие изменения.
Заявки фрилансеров
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