Дизайн + верстка под DLE

Здравствуйте!

Нужно 30 свежих дизайнов с версткой(div-ной) под DLE

Вполне подойдут простенькие и легкие дизайны.

Основные требования:

1. На главной выводим минимум 3 блока по три новости с картинкой и кратким описанием.

2. Добавляем speedbar.

5. В полной новости размещаем кнопки социальных закладок, берем их отсюда: http://api.yandex.ru/share/

6. В полной новости добавляем вывод 3-5 (в зависимости от дизайна) похожих новостей с картинкой и коротким описанием после окончания статьи.

8. Логотип, разумеется должен вести на главную.

Остальные подробности в личном порядке