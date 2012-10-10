Нужен дизайн сайта купонатора (скидки) для набольшего города. Нужна идея этого сайта. Изюминка. Вещь коротая бы сайту индивидуальность. Просто красивые дизайны купонаторов нас есть.. шаблонное всё.
Дизайн + верстка под DLE
Здравствуйте!
Нужно 30 свежих дизайнов с версткой(div-ной) под DLE
Вполне подойдут простенькие и легкие дизайны.
Основные требования:
1. На главной выводим минимум 3 блока по три новости с картинкой и кратким описанием.
2. Добавляем speedbar.
5. В полной новости размещаем кнопки социальных закладок, берем их отсюда: http://api.yandex.ru/share/
6. В полной новости добавляем вывод 3-5 (в зависимости от дизайна) похожих новостей с картинкой и коротким описанием после окончания статьи.
8. Логотип, разумеется должен вести на главную.
Остальные подробности в личном порядке
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