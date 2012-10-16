Разработать дизайн, сверстать!

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен27 заявок196 просмотров

1 главная

4 внутрених страниц

Есть скрин дизайна главной и внутрених страниц. По нем необходимо отрисовать совершенно новую тему, новый взгляд на будующий сайт. При этом использовать все елементы которые есть на скринах!

Скрины дам в личке!

13 лет назад
zlatvictor
Виктор 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

san-francisco
Дарья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$280
14 дней
Работу Выполнили хорошо! В сроки вложились, неделя в запасе осталась. Рекомендую!
Все отлично

Заявки фрилансеров

san-francisco
Дарья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад