Приватно для Хаврошиной Светланы (web-inspiration)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки153 просмотра

Разработать дизайн и логотип для интернет - магазина.

13 лет назад
KVR72
52 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

web-inspiration
Светлана 
44 года
13 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$80
3 дня
Ответственный, дисциплинированный, креативный исполнитель! Всегда находится на связи, отчитывается о проделанной работе, помогает советом! Если вам нужен красивый, изящный дизайн сайта или интернет- магазина, обращайтесь к Светлане! Было приятно сотрудничать с этим исполнителем, в следующий раз буду обращаться именно к ней.Спасибо за работу!
Замечательный работодатель! Адекватный, позитивный и приятный в общении человек! Четко описал задачу, оплату произвел сразу после завершения работы. Вадим, желаю Вам успехов и надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Мои наилучшие рекомендации!

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web-inspiration
Светлана 
44 года
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Была
год назад
13 лет назад

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