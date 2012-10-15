Приватно для Хаврошиной Светланы (web-inspiration)

Ответственный, дисциплинированный, креативный исполнитель! Всегда находится на связи, отчитывается о проделанной работе, помогает советом! Если вам нужен красивый, изящный дизайн сайта или интернет- магазина, обращайтесь к Светлане! Было приятно сотрудничать с этим исполнителем, в следующий раз буду обращаться именно к ней.Спасибо за работу!