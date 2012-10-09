Доброго дня всем. В интернет магазине "поломалась" капча. Нельзя оставить отзыв о товаре. Нужно поправить или убрать совсем. В разделе "Контакты" все работает. CMS Opencart. http://parfum-chic.com.ua/angel_schlesser_femme как пример, можете проверить. Оплата на карту Приватбанка.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день. Имеется ИМ парфюмерии, работает на CMS Opencart. Есть пара ошибок, мешающих продвижению(смотрите приложение).По второму пункту - нужно убрать текст на второй и последующих страницах, везде, где присутствует многостраничный выбор. Если что непонятно, обращайтесь. ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Продвинуть интернет-магазин парфюмерии по ключевым запросам. Цели продвижения - вывод в ТОП гугла. Исполнитель выбран, детали согласованы.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. Нужно исправить ошибку в движке/верстке. Смотрите ссылку. http://parfum-chic.com.ua/acca_kappa - ошибка в том, что теги вылезают наружу, хотя в админке в описании пишется обычный текст без тегов. CMS Opencart. Оплата на карту Приватбанка.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Имеется интернет-магазин, работающий на Opencart (версия 1.5.4) В этой версии отсутствуют крайне необходимые для SEO оптимизации поля метаданных, а именно метатеги HTML- тег Title и HTML-тег H1. См.картинку. http://fastpic.ru/view/53/2013/0303/ff929e1a03f043fa9532de83e6562673.png.html В версии 1.5.4.1 они присутствуют. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $30
Добрый день. Есть интернет магазин, работающий на Opencart .www.parfum-chic.com.ua Нужно исправить ошибки и дополнить необходимый функционал. Подробности в техзадании. Исполнитель предпочтительней из Украины, оплата на карту Приватбанка. ТЗ: 1.Закрепить буквы брендов в каталоге товаров. При нажатии ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Доброго дня, уважаемые фрилансеры. Есть ИМ парфюмерии, который нуждается в комплексном продвижении, так сказать с нуля. www.parfum-chic.com.ua В данный момент заполнен каталог товаров на 1800 позиций(еще будут немного добавляться). В вопросах SEO я не разбираюсь, поэтому надеюсь ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $25
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Магазину оригинальной парфюмерии и косметики необходимо написать 4 статьи. магазин www.parfum-chic.com.ua О магазине(для главной страницы)- 2 тысячи збп Мужская парфюмерия - 2 тысячи збп Женская парфюмерия - 2 тысячи збп Нишевая парфюмерия - 2 тысячи збп Можно ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Разработать дизайн и логотип для интернет - магазина.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Есть желание открыть интернет- магазин оригинальной парфюмерии и косметики. Необходимый функционал - продвинутая система поиска товаров. Пример http://parfumag.com.ua/ , это в идеале. Или вот так http://www.aroma.ua/ , тоже было бы неплохо. ...Интернет-магазины24 заявкиЗакрыт11 лет назад