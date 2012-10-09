KVR72

Вадим Калиновский KVR72

 
51 годУкраина/Кривой Рог
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Исправить капчу в ИМ

    Доброго дня всем. В интернет магазине "поломалась" капча. Нельзя оставить отзыв о товаре. Нужно поправить или убрать совсем. В разделе "Контакты" все работает. CMS Opencart. http://parfum-chic.com.ua/angel_schlesser_femme как пример, можете проверить. Оплата на карту Приватбанка.

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Правка ошибки верстки

    Добрый день. Имеется ИМ парфюмерии, работает на CMS Opencart. Есть пара ошибок, мешающих продвижению(смотрите приложение).По второму пункту - нужно убрать текст на второй и последующих страницах, везде, где присутствует многостраничный выбор. Если что непонятно, обращайтесь. ...

    OpenCartПравки в верстке
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение ИМ в Google

    $1000

    Продвинуть интернет-магазин парфюмерии по ключевым запросам. Цели продвижения - вывод в ТОП гугла. Исполнитель выбран, детали согласованы.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Исправить ошибку в движке

    Добрый день. Нужно исправить ошибку в движке/верстке. Смотрите ссылку. http://parfum-chic.com.ua/acca_kappa - ошибка в том, что теги вылезают наружу, хотя в админке в описании пишется обычный текст без тегов. CMS Opencart. Оплата на карту Приватбанка.

    OpenCart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Обновить версию Opencart

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Имеется интернет-магазин, работающий на Opencart (версия 1.5.4) В этой версии отсутствуют крайне необходимые для SEO оптимизации поля метаданных, а именно метатеги HTML- тег Title и HTML-тег H1. См.картинку. http://fastpic.ru/view/53/2013/0303/ff929e1a03f043fa9532de83e6562673.png.html В версии 1.5.4.1 они присутствуют. ...

    OpenCartHTMLSEO-оптимизация
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Исправление ошибок ИМ на Opencart

    $30

    Добрый день. Есть интернет магазин, работающий на Opencart .www.parfum-chic.com.ua Нужно исправить ошибки и дополнить необходимый функционал. Подробности в техзадании. Исполнитель предпочтительней из Украины, оплата на карту Приватбанка. ТЗ: 1.Закрепить буквы брендов в каталоге товаров. При нажатии ...

    OpenCart
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • SEO-оптимизация ИМ парфюмерии

    Доброго дня, уважаемые фрилансеры. Есть ИМ парфюмерии, который нуждается в комплексном продвижении, так сказать с нуля. www.parfum-chic.com.ua В данный момент заполнен каталог товаров на 1800 позиций(еще будут немного добавляться). В вопросах SEO я не разбираюсь, поэтому надеюсь ...

    Семантическое ядроSEO-оптимизация
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать статьи для разделов ИМ

    $25

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Магазину оригинальной парфюмерии и косметики необходимо написать 4 статьи. магазин www.parfum-chic.com.ua О магазине(для главной страницы)- 2 тысячи збп Мужская парфюмерия - 2 тысячи збп Женская парфюмерия - 2 тысячи збп Нишевая парфюмерия - 2 тысячи збп Можно ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Интернет-магазин парфюмерии и косметики

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Есть желание открыть интернет- магазин оригинальной парфюмерии и косметики. Необходимый функционал - продвинутая система поиска товаров. Пример http://parfumag.com.ua/ , это в идеале. Или вот так http://www.aroma.ua/ , тоже было бы неплохо. ...

    Интернет-магазины24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Ezon
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$410
10 баллов
10 лет назад
Продвижение ИМ в Google
Очень хороший заказчик , всем рекомендую работать! Ответственный, вежливый и добросовестный !
Работа идет понемногу. Аккуратно и осторожно продвигают сайт к вершинам ПС. Клиентоориентированность и отзывчивость всего дружного коллектива Ezon не оставят Вас равнодушными. Спасибо. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
sdaccent
Юрий 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Исправить капчу в ИМ
Отличный закачик. Всем рекомендую.
Работа выполнена в максимально короткий срок. Все по делу и профессионально. Юрий, спасибо. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
LGP
31 годИзраиль
12 лет в сервисе
Был
год назад
$1200
10 баллов
11 лет назад
SEO-оптимизация ИМ парфюмерии
Вадим - отличный заказчик. Чёткое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую работать с данным человеком. С ув. Сердюков Д.А.
Хороший специалист. Отзывчивый, порядочный, культурный. Свое дело знает, сайт потихоньку двигается. Могу рекомендовать его всем, кто ищет ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
andronick83
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Исправить ошибку в движке
Хороший заказчик, приятно общаться! Буду рад сотрудничать в дальнейшем
Специалист высокого класса. Любая работа ему по плечу. Мои наилучшие рекомендации. Обязательно обращусь в будущем. Спасибо.
Ответный отзыв
Luckas
Гамоля 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Обновить версию Opencart
Было приятно работать с Вадимом. Отличный заказчик. Рекомендую всем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Работа выполнена в кратчайший срок, даже быстрее, чем планировалось. Настоящий профессионал. Четко, быстро, без лишних вопросов! Спасибо, рекомендую.
Ответный отзыв