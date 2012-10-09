Доброго дня, уважаемые фрилансеры. Есть ИМ парфюмерии, который нуждается в комплексном продвижении, так сказать с нуля. www.parfum-chic.com.ua В данный момент заполнен каталог товаров на 1800 позиций(еще будут немного добавляться). В вопросах SEO я не разбираюсь, поэтому надеюсь ...