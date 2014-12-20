php, python, js, jquery, css, sql, linux, nginx+php-fpm, bash..
Разрабатываю сервисы с нуля. Серверную и клиентскую части.
Парсеры, биллинги, партнерки, системы контроля и учета.
Доработка готовых продуктов, либо "full stack" разработка.
Портфолио по запросу.
PHP, Python, JavaScript, AJAX, jQuery, CSS, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, XCache, APC
Linux, Debian, Nginx + PHP-FPM, Apache, Bash, Squid, SendMail, Bind, DHCP, Asterisk
Сборка/установка/настройка серверов на Linux
Skype: andronick_83
ICQ: 215550009 (включаю при необходимости)
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$7
9 баллов
9 лет назад
PHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
9 лет назад
PHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
9 лет назад
Git
Работал с Андреем. порядочный человек.
Ответный отзыв
Все нормально, все оплачено.
$50
2 балла
10 лет назад
HTMLJavaScriptSQL
Крайне не хотел оставлять отрицательный отзыв, но система требует. Взялся за работу, и пропал...
Веб-программирование
30 отзывов(-1)
$10/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга