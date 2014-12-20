andronick83

Андрей Надеин andronick83

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
php, python, js, jquery, css, sql, linux, nginx+php-fpm, bash..

Разрабатываю сервисы с нуля. Серверную и клиентскую части.

Парсеры, биллинги, партнерки, системы контроля и учета.

Доработка готовых продуктов, либо "full stack" разработка.

Портфолио по запросу.

PHP, Python, JavaScript, AJAX, jQuery, CSS, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, XCache, APC

Linux, Debian, Nginx + PHP-FPM, Apache, Bash, Squid, SendMail, Bind, DHCP, Asterisk

Сборка/установка/настройка серверов на Linux

Skype: andronick_83

ICQ: 215550009 (включаю при необходимости)

Отзывы заказчиков

tuluzaman
44 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Скрипт блокировки юзеров iptables
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
lalexx
41 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$7
9 баллов
9 лет назад
Нужно написать рег.выражение для форматирования теста на PHP.
PHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
9 лет назад
PHP скрипт для очистки списка фраз от топонимов
PHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
krec26
Олег 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
26 отзывов(-1)
$10
10 баллов
9 лет назад
Проблема с переадресациями
Git
Работал с Андреем. порядочный человек.
Все нормально, все оплачено.
Ответный отзыв
zacker2
Андрей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
2 балла
10 лет назад
Парсер минуя js защиты
HTMLJavaScriptSQL
Крайне не хотел оставлять отрицательный отзыв, но система требует. Взялся за работу, и пропал...
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Веб-программирование
30 отзывов(-1)
$10/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга