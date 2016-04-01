Добрый день! Необходимо написать тексты для разделов на сайте по тематике Курсы, Тренинги. Ключевые слова есть для каждой страницы. Объем статей 800 знаков – 2 тыс.знаков. ...
- Копирайтингнет заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Привет всем! Нужна помощь в доработке скрипта, а именно заливки изображения. Для примера собрал форму со всеми полями. Файлы прикрепил к заданию. Есть уже готовые ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать email рассылку по моей базе 400 адресов, коммерческого предложения. Письмо будет с текстовым со ссылкой на сайт. Письма должны попасть во ...Служба поддержки2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Необходимо составить описания к флеш играм. Одно описания от 2000 до 4000 знаков без пробелов. В описаниях используются ключи (более подробно скину ТЗ). Уникальность 92-100% по адвего. ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт, состоящий из 9 страниц, нужно сделать верстку. Макеты в psd формате. В заявке прошу указать сроки и стоимость. https://yadi.sk/d/RllnTBsB32bJWB Требования: -Поддержка IE 8.0 ...HTML-верстка27 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Нужно придумать оригинальное и запоминающееся название дляигрового сайта (сайт содержит популярные флешь игры), домен в зоне .ru .com .net .su должен быть свободен и без истории - !!!! Не смешивайте транслит ...Нейминг и Слоганы41 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть готовые эскизы сайта, 8 страниц. При разработке эскизов вставляется похожей текст или текст заглушка, который на данный момент нужно переписать или переработать. Местами в заголовках нужно сделать приписки чтобы заинтересовать ...Продающие тексты3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $300
Здравствуйте! Есть работающий проект, сайт компании межкомнатных и входных дверей. Необходимо нарисовать с нуля PSD-дизайн. Нам нужен лаконичный и удобный дизайн, без лишних вычурных элементов. Предназначение этого дизайна обеспечить ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $7
Нужно придумать домен для сайта, Тематика: доска объявлений. Доменное имя должно быть свободно - заранее проверенное на занятость и историю доменного имени через спец. архив. Требования к названию ...Нейминг и Слоганы36 заявокЗакрыт9 лет назад
Привет всем! Нужно написать рег.выражение для форматирования теста на PHP. В прикрепленном файле лежит пример форматированного и не форматированного текста. Задача оформить ВСЕ как в файле (Отформатированный текст.txt)Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день. Ищу дизайнера - проектировщика с хорошим вкусом. Есть работающий сайт тематика кулинария, нужно обновить дизайн и улучшить юзабилити. Более подробную информацию скину в личку. Бюджет 6000-10000руб. ...Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
Здравствуйте, Нужна верстка 1 макета Email-рассылки! Верстка должна соответствовать специфике Email-рассылок и корректно отображаться во всех популярных почтовых сервисах и программах. планшетах, iPhone, В браузерах: Яндекс.Браузер, Google Chrome, Opera, Mozilla, Safari, Internet ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $5
Нужна статья на главную страницу сайта, от 1,5 до 3 тысяч символов. Пример статьи: www.dveri-ola.ru В статье обязательно должны быть следующие подразделы: ведение 1.качество ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $6
Наличие скайпа с микрофоном обязательно! Описание задачи: Заверстать меню Совместимость под IE7+, Firefox, Chrom, Opera. Срок 1 ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Наличие скайпа и микрофона обязательно! Есть наполовину заверстанный проект, надо до верстать или переверстать (верстка нужна таблицами местами можно дивами). Пункт меню имеет 2 выпадающих подпункта. На главной страницы ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Наличие скайпа и микрофона обязательно! Здравствуйте! Нужен современный и красивый дизайн интернет-магазина дверей. Хотим красивый, современный, лаконичный дизайн. Задачи: - придумать дизайн; - разработка логотипа для шапки ...Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Проблема с редактором imperavi. При добавлении картинки, не отображается в редакторе, тоже самое с файлами. Более точная информация — при личном общении. Рабочий пример редактора прикрепляю к заданию.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте. Есть готовая продукция дверей из массива. Требуется создать 3d модели стильных комнат (20 шт) с дверями.3D-графика8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $7
Совместимость под IE7+, Firefox, Chrom, Opera. Готовую верстку скину по скайпу. Описание задачи: - Меню, при активном разделе текст внутри картинки смещается верх. - В подменю есть длинные название, ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт12 лет назад