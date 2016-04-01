lalexx

Алексей lalexx

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Текста на разделы

    Добрый день!  Необходимо написать тексты для разделов на сайте по тематике Курсы, Тренинги.  Ключевые слова есть для каждой страницы. Объем статей 800 знаков – 2 тыс.знаков.  ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать описание к флеш играм

    Здравствуйте. Необходимо составить описания к флеш играм. Одно описания от 2000 до 4000 знаков без пробелов. В описаниях используются ключи (более подробно скину ТЗ). Уникальность 92-100% по адвего. ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка сайта по готовому дизайну

    Здравствуйте. Есть сайт, состоящий из 9 страниц, нужно сделать верстку. Макеты в psd формате. В заявке прошу указать сроки и стоимость. https://yadi.sk/d/RllnTBsB32bJWB Требования: -Поддержка IE 8.0 ...

    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Придумать название домена для игрового сайта

    $10

    Нужно придумать оригинальное и запоминающееся название дляигрового сайта (сайт содержит популярные флешь игры), домен в зоне .ru .com .net .su должен быть свободен и без истории   - !!!! Не смешивайте транслит ...

    Нейминг и Слоганы41 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать текст на страницы

    Есть готовые эскизы сайта, 8 страниц. При разработке эскизов вставляется похожей текст или текст заглушка, который на данный момент нужно переписать или переработать.   Местами в заголовках нужно сделать приписки чтобы заинтересовать ...

    Продающие тексты3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта межкомнатных дверей

    $300

    Здравствуйте!   Есть работающий проект, сайт компании межкомнатных и входных дверей. Необходимо нарисовать с нуля PSD-дизайн.   Нам нужен лаконичный и удобный дизайн, без лишних вычурных элементов. Предназначение этого дизайна обеспечить ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужно придумать домен для сайта

    $7

    Нужно придумать домен для сайта, Тематика: доска объявлений. Доменное имя должно быть свободно - заранее проверенное на занятость и историю доменного имени через спец. архив. Требования к названию ...

    Нейминг и Слоганы36 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно написать рег.выражение для форматирования теста на PHP.

    Привет всем! Нужно написать рег.выражение для форматирования теста на PHP. В прикрепленном файле лежит пример форматированного и не форматированного текста.   Задача оформить ВСЕ как в файле (Отформатированный текст.txt)

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Редизайн кулинарного сайта

    Добрый день. Ищу дизайнера - проектировщика с хорошим вкусом. Есть работающий сайт тематика кулинария, нужно обновить дизайн и улучшить юзабилити. Более подробную информацию скину в личку. Бюджет 6000-10000руб. ...

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Адаптивная HTML верстка email рассылки

    $15

    Здравствуйте, Нужна верстка 1 макета Email-рассылки! Верстка должна соответствовать специфике Email-рассылок и корректно отображаться во всех популярных почтовых сервисах и программах. планшетах, iPhone, В браузерах: Яндекс.Браузер, Google Chrome, Opera, Mozilla, Safari, Internet ...

    HTML
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка меню

    $6

    Наличие скайпа с микрофоном обязательно! Описание задачи: Заверстать меню Совместимость под IE7+, Firefox, Chrom, Opera. Срок 1 ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка 3-4 страниц css/html/jquery

    $100

    Наличие скайпа и микрофона обязательно! Есть наполовину заверстанный проект, надо до верстать или переверстать (верстка нужна таблицами местами можно дивами). Пункт меню имеет 2 выпадающих подпункта. На главной страницы ...

    CSSHTMLjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн интернет магазина межкомнатных дверей

    $250

    Наличие скайпа и микрофона обязательно! Здравствуйте! Нужен современный и красивый дизайн интернет-магазина дверей. Хотим красивый, современный, лаконичный дизайн. Задачи: - придумать дизайн; - разработка логотипа для шапки ...

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Надо поправить redactor imperavi

    $50

    Проблема с редактором imperavi. При добавлении картинки, не отображается в редакторе, тоже самое с файлами. Более точная информация — при личном общении. Рабочий пример редактора прикрепляю к заданию.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Надо качественно поправить css

    $7

    Совместимость под IE7+, Firefox, Chrom, Opera. Готовую верстку скину по скайпу. Описание задачи: - Меню, при активном разделе текст внутри картинки смещается верх. - В подменю есть длинные название, ...

    CSS
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$300
10 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта межкомнатных дверей
Спасибо Алексею за проект, отличный закзчик. Четкое Тз, быстрая оплата, минимум правок!
Отличный дизайнер!!!!, работа выполнена очень хорошо. Советую.
Ответный отзыв
FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Верстка меню
Четко поставленная задача, постоянная связь, моментальная оплата. Рекомендую.
Выполнена на отлично, недорого! Рекомендую! Буду обращаться еще!
Ответный отзыв
tboy
36 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Верстка 3-4 страниц css/html/jquery
CSSHTMLjQuery
Алексей - отличный клиент. Четко поставил задачу - четко оплатил работу. Рекомендую!
Качественная верстка, сделана на высоком уровне. Хороший исполнитель, рекомендую
Ответный отзыв