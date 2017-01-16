Сделать описание к флеш играм

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Закрыт10 заявок169 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо составить описания к флеш играм.

Одно описания от 2000 до 4000 знаков без пробелов.

В описаниях используются ключи (более подробно скину ТЗ).

Уникальность 92-100% по адвего.

Оплата 40р за 1000 знаков.

 

Всего игр: 50.

 

Если писали похожие текста скидывайте примеры.

8 лет назад
lalexx
41 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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