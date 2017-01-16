Нужны 3 статьи для журнала женской тематики на следующие темы: кулинария, отношения между мужчиной и женщиной, комнатные растения.
Сделать описание к флеш играм
Здравствуйте.
Необходимо составить описания к флеш играм.
Одно описания от 2000 до 4000 знаков без пробелов.
В описаниях используются ключи (более подробно скину ТЗ).
Уникальность 92-100% по адвего.
Оплата 40р за 1000 знаков.
Всего игр: 50.
Если писали похожие текста скидывайте примеры.
Заявки фрилансеров
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