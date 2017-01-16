Здравствуйте. Занимаюсь контентными сайтами. Ищу авторов для постоянного сотрудничества. Тематика - Медицина Работаем напрямую. Буду давать пачки сразу по 10-15 статей. Даю "точные" ТЗ, где ...
Требуется фрилансер на тему садоводство, фермерство
Здравствуйте!
Готовим серию писем для магазина семян и рассады.
Не хватает садово-огородной экспертизы.
Серия из 15 писем, порядка 3-5 тысяч знаков итого.
Заявки фрилансеров
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