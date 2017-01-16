Требуется фрилансер на тему садоводство, фермерство

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Закрыт11 заявок183 просмотра

Здравствуйте!

Готовим серию писем для магазина семян и рассады.

Не хватает садово-огородной экспертизы. 

Серия из 15 писем, порядка 3-5 тысяч знаков итого.

8 лет назад
alexxx777
36 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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