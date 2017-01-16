Написать отзывы от имени реальных покупателей

Нужно написать отзывы к товарам от имени "реальных покупателей", объём где-то 400 знаков. В меру хвалебные и без негатива. Работа довольно простая, подойдёт для новичков. Скидывайте свои предложения по срокам и цене за один отзыв. Ваши отзывы писать в файле Word и присылать мне, проверку на уникальность делать не надо. Для тех, кто желает ознакомиться, прикладываю файл с товарами, к которым нужно оставить отзывы.

Большая просьба, пишите пожалуйста стоимость за один ОТЗЫВ, а не за 1000 знаков. Копирование отзывов с других сайтов запрещено, только написанные лично вами, что-то можете брать с источников и рерайтить.