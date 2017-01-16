Копирайтер на проект по антиквариату

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Закрыт7 заявок147 просмотров

Нужен копирайтер для написания статей на тему антиквариата. Цена 30 руб./1000 символов. Требования: грамотность, владение предметной областью, ответственность. Объем работы большой. 

Написание статей
8 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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