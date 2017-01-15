Написать качественный продающий текст. Цена 40 рублей за 1000 символов. ТЗ В прикрепленном файле. Пожалуйста, внимательно с ним ознакомьтесь. Уникальность текста 100%.
Написание статей для женского портала
Требуется копирайтер с опытом работы для написания статей на женский информационный портал.
Оплата на вебмани. Работа сдельная.При соблюдении сроков написания и качества статей возможно долгое сотрудничество и бонусы.
Ссылка на портал
Требования к оформлению текстов:
-Максимальная уникальность текста.Проверка на орфографию
-Написание текста по теме статьи
-Преобладает женская тематика
-Раскрытие вопроса в статье по теме а также рекомендации по его решению
- Основная часть текста -Шрифт Ариал 14
-Размер текста 4000-10000 символов
Текст будет проверять редактор с опытом работы.
В отклике на проект сразу предлагайте свою цену за 1000 символов.
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