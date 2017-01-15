Написание статей для женского портала

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт85 заявок627 просмотров

Требуется копирайтер с опытом работы для написания статей на женский информационный портал.

Оплата на вебмани. Работа сдельная.При соблюдении сроков написания и качества статей возможно долгое сотрудничество и бонусы.

Ссылка на портал

https://zhenskiy-otvet.ru/

Требования к оформлению текстов:

-Максимальная уникальность текста.Проверка на орфографию

-Написание текста по теме статьи

-Преобладает женская тематика 

-Раскрытие вопроса в статье по теме а также рекомендации по его решению

-  Основная часть текста -Шрифт Ариал 14

-Размер текста 4000-10000 символов

Текст будет проверять редактор с опытом работы.

В отклике на проект сразу предлагайте свою цену за 1000 символов.

Написание статей
8 лет назад
farmel
39 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров