Требуется копирайтер для написания 15 статей для сайта юридической тематики (нотариальные услуги, сделки с недвижимостью, наследственные дела, доверенности и т.п.).

От кандидатов требуется грамотность и знание тематики, умение интересно и понятно излагать материал без воды.

Предпочтительные способы оплаты - карта Сбербанка, Яндекс Деньги, Webmoney. Также можем оплачивать Золотой Короной, но не так оперативно, как через электронные системы.

Условия: 100 - 150 р за 1000 знаков без пробелов (при условии, что работа подготовлена согласно ТЗ, сдана в срок, без грамматических и орфографических ошибок, и без воды).