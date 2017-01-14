15 статей для сайта юридической тематики

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Закрыт18 заявок185 просмотров

Требуется копирайтер для написания 15 статей для сайта юридической тематики (нотариальные услуги, сделки с недвижимостью, наследственные дела, доверенности и т.п.).

От кандидатов требуется грамотность и знание тематики, умение интересно и понятно излагать материал без воды.

Предпочтительные способы оплаты - карта Сбербанка, Яндекс Деньги, Webmoney. Также можем оплачивать Золотой Короной, но не так оперативно, как через электронные системы.

Условия: 100 - 150 р за 1000 знаков без пробелов (при условии, что работа подготовлена согласно ТЗ, сдана в срок, без грамматических и орфографических ошибок, и без воды).

Написание статей
8 лет назад
bp24
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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