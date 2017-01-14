Название статьи: Живые барометры в природеРазмер статьи: 5000 символов без пробеловКлючевые слова:Живые барометры в природе–основной ключПримерыКакие естьКакие еще ты наблюдалРастенияПтицыКартинкиПрошу, внимательно прочитайтеусловия принятия текста. Это очень важно, так как все будет тщательно проверяться.Требования к ...
15 статей для сайта юридической тематики
Требуется копирайтер для написания 15 статей для сайта юридической тематики (нотариальные услуги, сделки с недвижимостью, наследственные дела, доверенности и т.п.).
От кандидатов требуется грамотность и знание тематики, умение интересно и понятно излагать материал без воды.
Предпочтительные способы оплаты - карта Сбербанка, Яндекс Деньги, Webmoney. Также можем оплачивать Золотой Короной, но не так оперативно, как через электронные системы.
Условия: 100 - 150 р за 1000 знаков без пробелов (при условии, что работа подготовлена согласно ТЗ, сдана в срок, без грамматических и орфографических ошибок, и без воды).
Заявки фрилансеров
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