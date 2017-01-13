Ищу копирайтера/рерайтера для написания статей на блог о Европе

Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера/рерайтера для написания статей на блог о Европе и иностранных языках.В основном нужно будет писать статьи по темам страны Европы,обучение, и правила английского, немецкого, французского, итальянского, польского

и испанского языков. Желательно чтобы у Вас было лингвистическое или филологическое образование или преподаватель иностранного языка, либо вы хорошо

знаете какой-то из этих языков. Плачу 60 руб. за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.Своевременная оплата гарантируется. Работать надо по подробному ТЗ. И требуется подбор фотографий по теме к статьям. Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц с размером 2000–6000 символов.

Дальнейшие детали в личной переписке.Спасибо! Жду ваших предложений.