Добрый день. Нужно написать небольшой текст для размещения рекламы на радио, тематика "салон эротического массажа". Жду предложений с вашими ценами и сроками выполнения. Более подробную информацию дам исполнителю.
Ищу копирайтера/рерайтера для написания статей на блог о Европе
Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера/рерайтера для написания статей на блог о Европе и иностранных языках.В основном нужно будет писать статьи по темам страны Европы,обучение, и правила английского, немецкого, французского, итальянского, польского
и испанского языков. Желательно чтобы у Вас было лингвистическое или филологическое образование или преподаватель иностранного языка, либо вы хорошо
знаете какой-то из этих языков. Плачу 60 руб. за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.Своевременная оплата гарантируется. Работать надо по подробному ТЗ. И требуется подбор фотографий по теме к статьям. Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц с размером 2000–6000 символов.
Дальнейшие детали в личной переписке.Спасибо! Жду ваших предложений.
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