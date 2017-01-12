Написание статей на тему движков для сайта

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Закрыт11 заявок167 просмотров

Доброго времени суток!

Нуждно писать статьи на тему движков dle, wordpress.  И т д.

Одна статья в объеме - (3000-5000 символов без пробелов) на русском языке.

Соответственно нужно:

1) Соблюдать уникальность контента 90%+,

2) В статье нужно создать 3-4 заголовка (Н1-Н4)

Ключи для текстов я предоставлю.

DLEWordPressНаписание статей
8 лет назад
hostodrom
Ярослав 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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