Написать отзывы на сайтах

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Закрыт39 заявок307 просмотров

Добрый день! Нужны исполнители для написания положительных отзывов на сайтах.Стоимость от 10-20 руб за отзыв, 2-3 маленьких предложения, разные почты, оплата сразу после того как отзыв пройдет модерацию. Частые заказы, возможность в будущем будет вести группы в соц, сетях. Для соискателей пишите на почту , которая указана в профиле, или тут прямо!

8 лет назад
igorevnan1
Тамара 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров