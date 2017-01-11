Контент для сайта - устройство инженерных систем в загородных домах

Мы делаем добротные комплексные проекты Отопление + Водоснабжение + Электрика + все остальное по инженерии в загородных домах (московская область, северное направление). НО это не умный дом! Это качественная инженерка, нужная каждому в своем доме.

Есть типа лэндинг dobrytok.ru , не продвигался, и вообще сделан самостоятельно за час под пиво (на тильде). Надо сделать что-то нормальное - в первую очередь контент, затем добиться релевантного трафика и лидов. Но, конечно, не слова типа "любую фигню должны делать только профессиональные монтажники... обращайтесь к нам...". В общем ищем человека с любовью к инженерке, а не только к кнопкам ноута.