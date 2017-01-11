Добрый день! Для мини сайта по услугам остекления балкона, утепления балкона требуется рерайт текстов. От исполнителя потребуется изучения текстов конкурентов и предоставление полной структуры с текстами под узконаправленный сайт. По количеству текстов вижу ...
Цветочный сайт
Нужны структурные тексты под описание букетов. 1000-1500 символов б/п. Тех. Задание отправлю по запросу исполнителя.
Заявки фрилансеров
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