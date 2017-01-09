Копирайт или рерайт текстов

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Закрыт36 заявок415 просмотров

Добрый день!

Для мини сайта по услугам остекления балкона, утепления балкона требуется рерайт текстов.

От исполнителя потребуется изучения текстов конкурентов и предоставление полной структуры с текстами под узконаправленный сайт. По количеству текстов вижу примерно следующее:

1. Главная страница

2. О компании

3. Балконы под ключ

4. Лоджии под ключ

5. Холодное остекление

6. Теплое остекление

7. Стоимость. (Вариации от чего зависит стоимость проекта, как можно сэкономить, на чем нельзя экономить и т.д.)

По объему текстов нет особых ограничений. В некоторых случаях статья может быть до 2 К в некоторых до 4. Важно раскрыть тему и без воды. Без навязчивого многотекстословия, которое игнорируется посетителями сайта.

8 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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