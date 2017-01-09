Ищем автора для пошагового приготовления рецепта с фото. Рецепт о кашах Что нужно будет сделать: 1. Приготовить рецепт (взяв его из собственных заготовок или из интернета докрутив под себя) строго по заданной ...
Копирайт или рерайт текстов
Добрый день!
Для мини сайта по услугам остекления балкона, утепления балкона требуется рерайт текстов.
От исполнителя потребуется изучения текстов конкурентов и предоставление полной структуры с текстами под узконаправленный сайт. По количеству текстов вижу примерно следующее:
1. Главная страница
2. О компании
3. Балконы под ключ
4. Лоджии под ключ
5. Холодное остекление
6. Теплое остекление
7. Стоимость. (Вариации от чего зависит стоимость проекта, как можно сэкономить, на чем нельзя экономить и т.д.)
По объему текстов нет особых ограничений. В некоторых случаях статья может быть до 2 К в некоторых до 4. Важно раскрыть тему и без воды. Без навязчивого многотекстословия, которое игнорируется посетителями сайта.
Заявки фрилансеров
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