Копирайтер для написания красивого текста "О нас"

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  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок186 просмотров

Необходимо написать красивый текст для раздела на сайте "О нас".

Тематика: дейтинг/знакомства.

Ориентировочно 2 тыс. знаков.

8 лет назад
polenovskaya92
32 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад
$3
1 день
Отличный копирайтер! Рекомендуем!
Рекомендую Марию как вежливого заказчика, который хорошо формулирует задание и производит своевременную оплату.

Заявки фрилансеров

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад