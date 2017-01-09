Продающий текст

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт16 заявок215 просмотров

Добрый день 

Мне важно посмотреть ваши примеры текстов в теме  продажи, аренды недвижимости, тур поездок и путевок, туристического отдыха. отдыха 

в худшем случае тексты продаж в сфере услуг.  

По примерам все пойму. 

8 лет назад
rezak
34 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
38 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров