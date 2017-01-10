Написать статью

Добрый день. Требования к текстам: изложение максимально информативное, без воды и слов которые разбавляют текст.не использовать вводные слова, слова паразиты.ошибки не допускаются.список стоп слов которые недопустимы в тексте https://contentmonster.ru/empty/list﻿уникальность текста проверять через advego/etxt (перед ...