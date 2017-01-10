Написать статью

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Завершен6 заявок127 просмотров

Тема: глюкометр, в контексте сахарного диабета.

Объем: 2к + бп.

Укажите точную стоимость за статью, пожалуйста.

8 лет назад
deardeer
Андрей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$3
1 день
Валентина написала превосходную статью и пошла на встречу по многим другим вопросам. Выражаю благодарность!
Отличный заказчик, с которым очень приятно работать! Чётко поставленная задача и моментальная оплата! Рекомендую к сотрудничеству.

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ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад