Написать статью

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Завершен7 заявок167 просмотров

Тема: уголь для кальяна

Объем: 1.5-2.5 к бп.

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8 лет назад
deardeer
Андрей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад
$3
1 день
Высокий уровень работы, быстрое выполнение заказа, вежливость, позитив и доброжелательность
Сотрудничество с Андреем прошло отлично, как и всегда!

Заявки фрилансеров

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад