Нужно написать текст на тему клопы в квартире

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок241 просмотр

Стоимость за 1000 зн.б.п – не больше 40-50 рублей 

Требования к исполнителю: 

1) большое желание работать, выполнение работы в срок 

3) соблюдения требования ТЗ 

2) грамотность  

3) ваши тексты должны быть читабельны и интересные, без «воды» 

Присылайте свои заявки и расценки, пожалуйста! Мы закажем одну пробную статью, если нас устроит выполнение задания, то будем сотрудничать дальше. 

8 лет назад
Kultas
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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