статья по Переводоведение дисциплина – Переводоведение тема – Билингвизм как явление у переводчиков количество страниц – 5 оригинальность -75% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить) шрифт – 14 pt крайний срок сдачи – 10.01.2017 дополнительная информация – В статье нужно сделать обзор по билингвизму как явлению. Какие типы билингвизма описаны в психологии речевой деятельности? Кто этим занимался? Как он формируется? Какие механизмы действуют? Рассказать о билингвизме у детей и взрослых. Перейти к билингвизму у переводчиков и можно затронуть тему интерференции у переводчиков. Можно ориентироваться на работы Беллы Котик-Фридгут о билингвизме детей. Затем публикации Тамары Сергеевны Серовой о билингвизме переводчика