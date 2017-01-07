Нужно написать десяток мини-статей (которые станут постами в соц. сетях) на тему знакомства для программистов =) Вот об этом проекте — http://ain.ua/ukrainskij-programmist-sozdal-knigu-i-onlajn-kurs-girl-chtoby-pomogat-kollegam-naxodit-devushek (можно брать идеи из самой статьи). Можно использовать примеры героев-учёных из ...
Статья по Переводоведение
статья по Переводоведение дисциплина – Переводоведение тема – Билингвизм как явление у переводчиков количество страниц – 5 оригинальность -75% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить) шрифт – 14 pt крайний срок сдачи – 10.01.2017 дополнительная информация – В статье нужно сделать обзор по билингвизму как явлению. Какие типы билингвизма описаны в психологии речевой деятельности? Кто этим занимался? Как он формируется? Какие механизмы действуют? Рассказать о билингвизме у детей и взрослых. Перейти к билингвизму у переводчиков и можно затронуть тему интерференции у переводчиков. Можно ориентироваться на работы Беллы Котик-Фридгут о билингвизме детей. Затем публикации Тамары Сергеевны Серовой о билингвизме переводчика
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