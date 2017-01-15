Составить красивую краткую биографию и вступительные тексты для сайта

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Завершен10 заявок204 просмотра

Нужен человек, который сможет сделать захватывающий внимание текст на главной странице сайта и написать, точнее исправить краткую биографию, что бы это было подобно статье из изданий. Сайт художника.

8 лет назад
kristischa88
Кристина 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$7
1 день
Все отлично, приятно было работать!
Очень довольна сотрудничеством! Кристина ответственный и добросовестный заказчик, постоянно на связи. Оплата в полном объёме и своевременно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

ValyaSweety
Васильева 
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Была
3 года назад
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