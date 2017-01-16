сделать вики пост - если хорошо получится - то регулярно надо будет делать. надо только сделать вики-пост и все правильно оформить - для постинга в соц сетях. Полезный для клиентов. с ссылками на ...
Копирайтер для описания товаров
Ищу копирайтера на разовый проект по описанию товаров детского интернет-магазина.
Оплата 30 руб/1000 на вебмани.
Жду ваши предложения.
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