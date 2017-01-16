Копирайтер для описания товаров

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок239 просмотров

﻿Ищу копирайтера на разовый проект по описанию товаров детского интернет-магазина.

Оплата 30 руб/1000 на вебмани.

Жду ваши предложения.

8 лет назад
Annamaria
Анна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

happy1959
Лариса 
55 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
2 отзыва
8 лет назад
$50
7 дней
Очень довольна сотрудничеством с Ларисой. Хороший слог, высокая уникальность текстов. Четко соблюдает поставленные сроки, всегда на связи.
Работать с Анной очень комфортно. Задачи ставит ясно, замечания делает корректно. Оплату производит без задержек. Готова к дальнейшему сотрудничеству с отличным заказчиком!

Заявки фрилансеров

happy1959
Лариса 
55 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
2 отзыва
8 лет назад

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