Человекочитаемые тексты

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Завершен7 заявок176 просмотров

Необходимо написать человекочитаемые тексты для сайта по тематикам: "услуги установки, настройки, поддержки OpenStack", "поставка роботов и дронов", "телеметрия для вендинговых автоматов". По 2-3 тыс знаком без пробелов. 

8 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$8
1 день
Все ок!
Отличный заказчик, с которым очень приятно работать! Чётко поставленная задача и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству и буду рада новым заказам!

Заявки фрилансеров

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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