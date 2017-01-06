Написать 10 коротких публикаций

Нужно написать десяток мини-статей (которые станут постами в соц. сетях) на тему знакомства для программистов =)

Вот об этом проекте — http://ain.ua/ukrainskij-programmist-sozdal-knigu-i-onlajn-kurs-girl-chtoby-pomogat-kollegam-naxodit-devushek

(можно брать идеи из самой статьи).

Можно использовать примеры героев-учёных из "Теории большого взрыва", и т.д.

К каждой статье обязательна сопроводительная иллюстрация.