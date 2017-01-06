Доброго. Требуется статья про Капсульные кофемашины. Важный момент, вы должны иметь опыт использования (желательно иметь дома такую). Введение О кофемашинах Nespresso О кофемашинах Cremesso О кофемашинах ...
Написать 10 коротких публикаций
Нужно написать десяток мини-статей (которые станут постами в соц. сетях) на тему знакомства для программистов =)
Вот об этом проекте — http://ain.ua/ukrainskij-programmist-sozdal-knigu-i-onlajn-kurs-girl-chtoby-pomogat-kollegam-naxodit-devushek
(можно брать идеи из самой статьи).
Можно использовать примеры героев-учёных из "Теории большого взрыва", и т.д.
К каждой статье обязательна сопроводительная иллюстрация.
Заявки фрилансеров
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