Написать серию статей (19 штук) по Интернет-маркетингу и рекламе

Необходимо написать серию статей и технических инструкций в сфере Интернет-Маркетинга, рекламы и продаж!

Темы статей/инструкций:

1) Как дать гостевой доступ Яндекс.Директ (инструкция с скриншотами)

2) Как дать гостевой доступ Яндекс.Метрика (инструкция с скриншотами)

3) Как дать гостевой доступ Google Adwords (инструкция с скриншотами)

4) Как дать гостевой доступ Google Analytics (инструкция с скриншотами)

5) МИФ о бесплатной рекламе (дам вводную на чем строить статью)

6) МИФ о бесплатном ведении рекламной кампании (дам вводную на чем строить статью)

7) МИФ о личном менеджере (дам вводную на чем строить статью)

8) Как выбрать IP телефонию для офиса (дам список компаний которые рассмотреть)

9) Как выбрать CRM систему. Обзор и сравнение.

10) Зачем нужна CRM система, какие выгоды дает бизнесу.

11) Как найти хорошего менеджера по продажам

12) Что такое конвейерный отдел продаж (кратко объясню что это такое, нужно будет развить)

13) Плюсы и минусы удаленного отдела продаж (дам вводную, которую нужно развить)

14) Что такое Техническое задание и почему оно не бесплатно (дам вводную которую нужно развить)

15) Что такое UTM метки и зачем они нужны

16) Настройка целей в Метрике (инструкция с скриншотами)

17) Настройка целей в Аналитиксе (инструкция с скриншотами)

18) Почему не стоит тратиться на СЕО (дам вводную которую нужно будет развить)

19) Холодный и горячий трафик - плюсы и минусы (дам вводную которую нужно развить)

По объему ограничение одно - воду не лить!

Те статьи где даю вводную информацию - ее нужно развить и оформить в статью. Те статьи где вводную информацию не даю - можно делать рерайт с других сайтов но чтобы рерайт не был копипастом - буду проверять на уникальность!

Тест на внимательность и против ботов - в заявке должно присутствовать слово "мегастатьи".