Здравствуйте. Требуется компетентный копирайтер для написания seo-оптимизированного контента (150 статей) для бюро юридических услуг. Приоритетные направления: уголовные дела, налоговые споры, иски трудовые, арбитражные. Требования к исполнителям по написанию статей: ...
Написать текст на английском языке
Необходимо написать текст на английском языке. Тематика education, essay.
Первая страница.
College essay writing service - Основная тема всей страницы (слов 100-150)
Что такое writing service? (по количеству также)
Как выбрать? (по количеству также)
Это надежно? (по количеству также)
Как долго пишут ессе? (по количеству также)
Преимущества (по количеству также)
Отзывы (50-100 слов)
Можно еще на ваш выбор добавить каких нибудь подтем. Общее количество слов на этой странице должно быть 2200-2500 (включая заголовки текста)
Вторая страница.
Buy essay writing online - основная тема страницы.
Отзывы (50-100 слов)
Также общее количество слов 2200-2500. Добавить самим тематичных подзаголовков. Каждый такой блок по 100-200 слов должен быть.
Третья страница.
Суть такая же.
College application essay writing help
Отзывы
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