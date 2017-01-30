Необходимо написать текст на английском языке. Тематика education, essay.

Первая страница.

College essay writing service - Основная тема всей страницы (слов 100-150)

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Можно еще на ваш выбор добавить каких нибудь подтем. Общее количество слов на этой странице должно быть 2200-2500 (включая заголовки текста)

Вторая страница.

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Отзывы (50-100 слов)

Также общее количество слов 2200-2500. Добавить самим тематичных подзаголовков. Каждый такой блок по 100-200 слов должен быть.

Третья страница.

Суть такая же.

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