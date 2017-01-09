Наполнение сайтов статьями

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт16 заявок248 просмотров

Нужны грамотные, понятные тексты, хорошо структурированные и соответствующие требованиям ТЗ. Тематика сайтов: медицина, строка, ремонт авто. 

Сейчас есть ТЗ на примерно 100 статей. 

Оплата – 40 рублей за 1000 символов без пробелов. Выплаты только на webmoney. При подаче заявки указывайте свой e-mail, на который можно выслать пробное ТЗ (оплачивается).

8 лет назад
Serezhik088
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров