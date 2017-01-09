Ищем автора для пошагового приготовления рецепта с фото. Рецепт о кашах Что нужно будет сделать: 1. Приготовить рецепт (взяв его из собственных заготовок или из интернета докрутив под себя) строго по заданной ...
Наполнение сайтов статьями
Нужны грамотные, понятные тексты, хорошо структурированные и соответствующие требованиям ТЗ. Тематика сайтов: медицина, строка, ремонт авто.
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