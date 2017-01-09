Копирайтер/рерайтер английского текста.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок152 просмотра

Требуется написатьОколо 27 статейВ среднем 3-4 т. знаков в каждой. 

Отличное знание английского языка (не ниже Upper Intermediate);Опыт работы (редактором/ контент-менеджером/ копирайтером)не менее 1 года;Опыт написания текстов различного назначения и различныхстилей;ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие портфолио.

8 лет назад
eccentric_ad
Геннадий 
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Приготовить кулинарный рецепт с фото

    $2

    Ищем автора для пошагового приготовления рецепта с фото.  Рецепт о кашах Что нужно будет сделать: 1. Приготовить рецепт (взяв его из собственных заготовок или из интернета докрутив под себя) строго по заданной ...

    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтер для написания текстов в блог

    $2

    Требуется копирайтер для написания текстов на финансовую тематику в блог по четкому ТЗ. Бюджет: 40 грн/1000 зн.  Сейчас есть задача на 21000 зн. Оплата на карту ПриватБанка. Оплата только в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Шаблонные объявления для Авито

    Добрый день! Необходимо создать шаблонные объявления (только объявление без заголовков) для Авито используя, добавления [] и другие! 2 тематики: 1. Создание продающих сайтов 2. Настройка Яндекс.Директ ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Описание кофемашины

    Доброго времени) Сделать описание 4х кофемашин  по 450-550 зн.без.п. http://vendgroup.ru/kofemashiny Уникальность по текст.ру 100% Цена? Сроки?

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Необходимо написать ряд статей

    $20

    На данный момент требуется статьи на тему 1) как зарегистрировать торговую марку Украина 2) как проверить торговую марку 3) юридическая помощь в регистрации торговой марки 4) онлайн РЕГИСТРАТОРЫ ТОРГОВЫХ МАРОК ...

    WordPress
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Наполнение сайтов статьями

    $300

    Нужны грамотные, понятные тексты, хорошо структурированные и соответствующие требованиям ТЗ. Тематика сайтов: медицина, строка, ремонт авто.  Сейчас есть ТЗ на примерно 100 статей.  Оплата – 40 рублей за 1000 ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Продающий текст

    Добрый день  Мне важно посмотреть ваши примеры текстов в теме  продажи, аренды недвижимости, тур поездок и путевок, туристического отдыха. отдыха  в худшем случае тексты продаж в сфере услуг.   ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание текстов по ключевым словам.

    Требуется копирайтер для написания текстов с тематикой экономия на покупках (кэшбэк) – желательно опыт написания текстов с данной тематикой. Размер текстов от 1000 – 8000 з.б.п.  Ключевые слова и заголовки к тексту ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад