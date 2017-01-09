Написать ТЗ

Есть дизайн сайта. Нужно словесно описать каждую страницу по примеру - нажимаем на кнопку, получаем это, наводим мышкой- получаем это, кликаем сюда - получаем это и т.д.

Пишите вашу стоимость за одну страницу (объем страниц - примерно как профиль в соц сети, чуть меньше).