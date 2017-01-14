Ищем автора уникальных статей на экономическую/юридическую тематику, 2 статьи в неделю на указанную тему, каждая статья не менее 320 слов (не символов). Для начала, готовы заказать тестовую статью (для проверки уровня немецкого ...
Текст для главной страницы сайта по работе с фотографиями
Нужен текст для лендинга, лендинг состоит из 10 блоков. Есть описание услуги "своими словами", нужно на его основе написать четкие и понятные тексты для каждого блока сайта, используя ключевые слова.
Макет сайта и ключевые слова есть.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Доброго времени. Описание задания Текст должен быть по теме ссылки. Ссылки на другие ресурсы в статье - не допустимы! ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется написать статью по теме пожарной безопасности для сайта. Название и ключи в личной беседе. Публицистический стиль, уникальность от 95%, 5 - 7 тыс знаков. Высокие требования к стилю! Ищем копирайтера, пишущего информативно и интересно, с ...Завершен8 лет назад
Нужны структурные тексты под описание букетов. 1000-1500 символов б/п. Тех. Задание отправлю по запросу исполнителя.Копирайтинг41 заявкаЗакрыт8 лет назад
Тема: лазерная косметология: татуаж, удаление татуажа, лазерная эпиляция и т.д. Объем: 2к + бп. Укажите точную стоимость, пожалуйста.Завершен8 лет назад
Необходимо написать тексты на каждую страницу сайта отталкиваясь от подобных страниц сайтов-конкерентов. Наш сайт: http://www.exprime.ru Для начала нужно тексты в разделы: О компании Автоперевозка Перевозка сборного груза ...Завершен8 лет назад
Уважемые друзья копирайтеры необходимо написать оптимизированную статью на тему Название статьи: Пчелиный мед и его свойстваРазмер статьи: 5000 символов без пробеловКлючевые слова:Пчелиный мед и его свойства – основной ключПольза и вредНатуральныйСладкийКак проверить качествоПрошу, внимательно прочитайте ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Тема: свадьба, организация свадьбы в контексте свадебного агенства Объем: 2к + бп Укажите точную стоимость, пожалуйста.Завершен8 лет назад
Тема: банкетная служба и банкеты Объем: 2к+ бп Укажите точную стоимость за статью, пожалуйста.Завершен8 лет назад
Есть дизайн сайта. Нужно словесно описать каждую страницу по примеру - нажимаем на кнопку, получаем это, наводим мышкой- получаем это, кликаем сюда - получаем это и т.д. Пишите вашу стоимость за одну страницу (объем ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт8 лет назад