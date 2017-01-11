Составление писем на английском

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Закрыт14 заявок218 просмотров

Нужен сотрудник на разовую работу, кто хорошо владеет английским языком и знания компьютера на среднем и выше уровне. Составлять тексты грамотные для email на английском, проанализировать деятельность компаний, чем занимается и тд.  

8 лет назад
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Сергей 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров