Тексты о недвижимости

Здравствуйте!

Для тех, кто знаком с порталами недвижимости или имеет личный опыт работы в строительной сфере.

Нужно сделать несколько описаний жилых комплексов для портала http://domzadomom.ru/. Форма подачи – как на http://www.novostroy.su/buildings/ или http://spbguru.ru/novostroyki

Первый текст тестовый и не оплачивается: опишите любую новостройку в своем городе. Готова обсудить условия в личке.