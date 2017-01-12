Тексты о недвижимости

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Закрыт6 заявок141 просмотр

Здравствуйте!

Для тех, кто знаком с порталами недвижимости или имеет личный опыт работы в строительной сфере.

Нужно сделать несколько описаний жилых комплексов для портала http://domzadomom.ru/. Форма подачи – как на  http://www.novostroy.su/buildings/ или  http://spbguru.ru/novostroyki

Первый текст тестовый и не оплачивается: опишите любую новостройку в своем городе. Готова обсудить условия в личке.

8 лет назад
Lukerka
Юлия 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров