Написать тексты на тему (продажа сои оптом)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок152 просмотра

Добрый день!

Ознакомьтесь с ТЗ, там детально описано, какие тексты надо написать. Всего нужно 11 текстов, каждый по 300 слов (все прочие условия в ТЗ)

Интересует стоимость написания и сроки.

8 лет назад
Em1n
34 года
11 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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