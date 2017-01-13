Задание Написание положительных отзывов в группе facebook. Отзывы должны быть написаны на английском или польском языках (уровень знания языка, как будто вы Поляк, Англичанин ). Отзывы должны быть посвященные молодому ...
Написать тексты на тему (продажа сои оптом)
Добрый день!
Ознакомьтесь с ТЗ, там детально описано, какие тексты надо написать. Всего нужно 11 текстов, каждый по 300 слов (все прочие условия в ТЗ)
Интересует стоимость написания и сроки.
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