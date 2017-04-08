SEO копирайт 1 текста про пластиковые окна

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок228 просмотров

Ищу копирайтера с техническим складом ума, для которого не чужды слова леммы, термы, стемминг и т.д.

Текущее задание связано с переписыванием существующих текстов сайта под seo требования. Работа постоянная.

Устал от конструкций вида "пластиковые окна Москва", "остекление балконов и лоджий, цены".

Если вы талантливы, ищете интересные и сложные задачи для собственного саморазвития, скачивайте ТЗ.

8 лет назад
admin_rus
Руслан 
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$4
2 дня
Виктория разобралась со сложной задачей. Спасибо
Благодарю Руслана за интересный проект! Состоявшимся сотрудничеством полностью довольна, поэтому однозначно рекомендую Руслана, как ответственного заказчика!

Заявки фрилансеров

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • 3 статьи на сайт по мебельной тематике

    Здравствуйте! Необходимо написать 3 статьи на сайт: 1) Как вывести пятна с мягкой мебели 2) Как сохранить корпусную мебель в идеальном состоянии надолго 3) Как вернуть первоначальный ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать статью

    Тема: дизайн штор, в контексте украинской компании Объем: 2к+ бп Укажите точную стоимость, пожалуйста.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать статью

    Тема: медицинский центр, в контексте компании из Киева Объем: 2к + Укажите точную стоимость, пожалуйста.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написание статей на тему движков для сайта

    Доброго времени суток! Нуждно писать статьи на тему движков dle, wordpress.  И т д. Одна статья в объеме - (3000-5000 символов без пробелов) на русском языке. Соответственно нужно: 1) Соблюдать уникальность контента ...

    Написание статейDLEWordPress
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Тексты о недвижимости

    Здравствуйте! Для тех, кто знаком с порталами недвижимости или имеет личный опыт работы в строительной сфере. Нужно сделать несколько описаний жилых комплексов для портала http://domzadomom.ru/. Форма подачи – как на ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать отзывы на сайтах

    Добрый день! Нужны исполнители для написания положительных отзывов на сайтах.Стоимость от 10-20 руб за отзыв, 2-3 маленьких предложения, разные почты, оплата сразу после того как отзыв пройдет модерацию. Частые заказы, возможность в будущем будет вести ...

    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Составление писем на английском

    Нужен сотрудник на разовую работу, кто хорошо владеет английским языком и знания компьютера на среднем и выше уровне. Составлять тексты грамотные для email на английском, проанализировать деятельность компаний, чем занимается и тд.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад