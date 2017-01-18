Придумать текст для рекламного ролика на радио

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Завершен6 заявок176 просмотров

Добрый день. Нужно написать небольшой текст для размещения рекламы на радио, тематика "салон эротического массажа". Жду предложений с вашими ценами и сроками выполнения. Более подробную информацию дам исполнителю.

8 лет назад
pirat35
34 года
17 лет в сервисе
Был
21 день назад

Выбранный исполнитель

vikingclaus
Светлана 
43 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$14
2 дня
Получил два варианта отличных варианта текста в стихотворной и обычной форме. Светлана обладает богатым словарным запасом, соблюдает сроки выполнения, рекомендую!
Четкая постановка задачи, быстрая оплата, приятное общение. Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

vikingclaus
Светлана 
43 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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